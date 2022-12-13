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В Мурино подростки ворвались в маникюрный салон с игрушечным пистолетом
Сегодня, 16:35
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В Мурино подростки ворвались в маникюрный салон с игрушечным пистолетом

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Несовершеннолетних задержали за разбой.

Во вторник, 11 апреля, в маникюрный салон на улице Шувалова в Мурино ворвались подростки, вооружённые игрушечным пистолетом. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

На место происшествия выехали полицейские, которые провели оперативное задержание несовершеннолетних 15-ти и 16-ти лет "по горячим следам".

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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