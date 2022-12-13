В Мурино подростки ворвались в маникюрный салон с игрушечным пистолетом

Во вторник, 11 апреля, в маникюрный салон на улице Шувалова в Мурино ворвались подростки, вооружённые игрушечным пистолетом. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и области.
На место происшествия выехали полицейские, которые провели оперативное задержание несовершеннолетних 15-ти и 16-ти лет "по горячим следам".
Возбуждено уголовное дело по статье за разбой.
Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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