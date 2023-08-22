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Мужчина распылил пассажиру за замечание о безбилетном проезде

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В прокуратуре города рассказали о правонарушении в подземке Москвы.

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру за то, что пострадавший сделал ему замечание за безбилетный проезд. Инцидент произошел на территории московского метрополитена. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы региональной прокуратуры. 

Установлено, что двое братьев решили пройти в подземку бесплатно, для чего нарушители пытались проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Пройдя таким образом за линию турникетов, один из мужчин сделал замечание. После этого 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика. Этим он причинил оппоненту телесные повреждения.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ.

пресс-служба прокуратуры Москвы

Прокуратура отменила уголовное дело по строительству автобусной площадки в Парголово.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: безбилетный проезд, метро, москва, перцовый баллончик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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