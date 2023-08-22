Мужчина распылил пассажиру за замечание о безбилетном проезде

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру за то, что пострадавший сделал ему замечание за безбилетный проезд. Инцидент произошел на территории московского метрополитена. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы региональной прокуратуры.
Установлено, что двое братьев решили пройти в подземку бесплатно, для чего нарушители пытались проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Пройдя таким образом за линию турникетов, один из мужчин сделал замечание. После этого 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика. Этим он причинил оппоненту телесные повреждения.
Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ.
пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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