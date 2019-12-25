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Прокуратура отменила уголовное дело по строительству автобусной площадки в Парголово
Сегодня, 8:59
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Прокуратура отменила уголовное дело по строительству автобусной площадки в Парголово

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Прокуратура Выборгского района Северной столицы отменила возбуждённое 18 августа уголовное дело в отношении СПб ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, что на разбирательствах настоял глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин после ознакомления с обращениями жителей Парнаса, протестующих против создания новой стоянки автобусов на месте недавно срубленного сквера.

Перевозчика подозревали в халатности из-за договорённостей о работах по благоустройству площадки с ООО "Пантера". Однако надзорное ведомство установила, что эти претензии не обоснованы. Была проверена вся документация: как выяснилось, она соответствовала законодательным требованиям, а у сторон на руках были необходимые ордеры и разрешения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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