Прокуратура отменила уголовное дело по строительству автобусной площадки в Парголово

Прокуратура Выборгского района Северной столицы отменила возбуждённое 18 августа уголовное дело в отношении СПб ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, что на разбирательствах настоял глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин после ознакомления с обращениями жителей Парнаса, протестующих против создания новой стоянки автобусов на месте недавно срубленного сквера.

Перевозчика подозревали в халатности из-за договорённостей о работах по благоустройству площадки с ООО "Пантера". Однако надзорное ведомство установила, что эти претензии не обоснованы. Была проверена вся документация: как выяснилось, она соответствовала законодательным требованиям, а у сторон на руках были необходимые ордеры и разрешения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Комитет по транспорту Петербурга