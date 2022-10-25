Эксперт прокомментировал ситуацию со строительством стоянки автобусов в Парнасе

Жители возмущены ситуацией ещё с начала лета: также они утверждают, что в районе не хватает "зелёных зон", а площадка для отстоя техники не будет способствовать улучшению ситуации.

Глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после протестов со стороны жителей Парнаса относительно строительства автобусной стоянки в Парголово. Ситуацию прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Его слова приводит издание Spb.aif.ru.

Жители возмущены ситуацией ещё с начала лета: также они утверждают, что в районе не хватает "зелёных зон", а площадка для отстоя техники не будет способствовать улучшению ситуации. Горожане уверены, что выхлопы от транспортных средств негативно повлияют на их здоровье, не говоря уже о постоянном шуме.

Площадку намерены построить на участке площадью почти 3,5 тыс. кв. м на Заречной улице рядом с перекрёстком с улицей Михаила Дудина. Работы планировались с 2014 года, то есть, ещё до жилой застройки. Дмитрий Солонников отметил, что в районе действительно наблюдается нехватка зелёных насаждений. Однако он считает, что можно прийти к компромиссу с застройщиками и обратить внимание на другой близлежащий участок площадью более 108 тыс. кв. м: там по плану предполагалось строительство большого полноценного парка. Стуацию можно использовать в свою пользу, чтобы добиться финансирования и начала благоустройства парка, уверен он.

Фото: пресс-служба Смольного