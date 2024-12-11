Мужчина провалился под землю около стадиона в Нижнем Новгороде

ГУ МЧС: на месте произошла просадка грунта.

на территории Нижегородской области местный житель провалился под землю. Инцидент произошел вблизи от футбольного стадиона "Нижний Новгород", на улице Керченская. В результате 30-летний пострадавший оказался на десятиметровой глубине. Из ловушки его вытащили спасатели. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренной службы страны. Позже мужчина объяснил, что попал в ловушку в тот момент, когда решил срезать путь до работы.

Приехавшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали его медикам. Очевидцы уточнили, что мужчина находился в сознании и мог самостоятельно передвигаться. Видимых травм специалисты у потерпевшего не обнаружили. В ГУМЧС установили, что на участке в нижнем Новгороде произошла просадка грунта. По предварительным сведениям на локации проходят подземные коммуникации.

Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Из зоны пожара в бане на 5-й линии В. О. эвакуировали семерых.

Фото и видео: Telegram / Регнум, ГУ МЧС России