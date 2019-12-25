Петербуржец пролил на себя неизвестное вещество и получил ожоги

Пострадавший помещён в ожоговую реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии.

Вечером во вторник, 12 декабря, из квартиры одного из домов по проспекту Большевиков был госпитализирован 58-летний мужчина. Как стало известно Piter.TV, пострадавший пролил на себя неизвестное вещество.

Происшествие произошло примерно в 21:00 У пациента диагностированы химические ожоги I степени 30% и II степени 3% тела.

Петербуржец помещён в ожоговую реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник оказался в реанимации после неудачного падения на кафель в Ленобласти.

Фото: Piter.TV