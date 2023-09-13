Мужчина, применивший в ходе конфликта самодельный мачете, задержан столичными полицейскими

В Москве пойман злоумышленник, который напал на незнакомца.

Правоохранительные органы по району российской столицы Братеево по горячим следам задержали по месту проживания 42-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина подозревается по статье за хулиганство. Соответствующее заявление сделали местные представители пресс-службф МВД РФ. Специалисты установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал словесный конфликт с незнакомцем, после чего совершил удар по оппоненту в область руки. Для атаки мужчина применил самодельное оружие. Затем преступник скрылся с места преступления. Инцидент происходил вблизи жилого дома по Алма-Атинской улице.

В рамках осмотра места проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли мачете, балаклаву, кувалду и несколько экземпляров различных ножей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Сейчас фигурант расследования помещен под стражу. Жизни и здоровью потерпевшего в настоящее время ничего не угрожает, в госпитализации мужчина не нуждался.

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Фото и видео: МВД России