Домашний насильник предстанет перед судом из-за угроз убийством в адрес петербурженки

Петербуржец предстанет перед судом за угрозы убийством, высказанные в адрес супруги.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этих угроз). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте и июне 2023 года подсудимый находились с супругой в квартире на проспекте Наставников. В ходе ссор мужчина избивал потерпевшую. В дальнейшем, хватал обеими руками супругу за шею и сдавливал.

Женщина просила прекратить, в каждом случае подсудимый высказывал угрозы убийством и бил.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд дал петербуржцу 2 года строгого режима за напуганную женщину.

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