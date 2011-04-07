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Петербуржец позвонил в полицию и признался в убийстве 71-летней женщины
Сегодня, 9:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец позвонил в полицию и признался в убийстве 71-летней женщины

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На теле погибшей были множественные кровоподтеки.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" после гибели 71-летней женщины в квартире на Тамбовской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию позвонил сам подозреваемый, 44-летний безработный мужчина. Он рассказал, что убил женщину и назвал адрес. В квартире на пятом этаже обнаружили тело умершей с множественными кровоподтеками.

В настоящий момент стражи порядка выясняют подробности происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире в Колпино нашли труп мужчины с тату на плече.

Фото: pexels.com

Теги: труп, убийство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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