Петербуржец получил сотрясение мозга после встречи с поездом на станции Ульянка

Невнимательный мужчина не заметил приближающийся состав.

Вечером 13 февраля у железнодорожной станции "Ульянка" после столкновения с поездом пострадал невнимательный петербуржец. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как выяснилось, мужчина переходил пути в неположенном месте и не заметил приближающийся состав. Машинист пытался избежать столкновения, подавая громкие сигналы и экстренно затормозив, но мужчина все равно попал под колеса поезда. Пострадавший 29-летний житель Лужского района Ленобласти получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка.

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