РЖД заключат договор на проектирование высокоскоростной магистрали между двумя столицами

ВСМ из Москвы в Петербург может появиться в 2026-2027 годах.

Российские железные дороги (РЖД) планируют в скором времени заключить договор на проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на главу холдинга Олега Белозерова.

По словам Белозерова, на проектирование может уйти до двух с половиной лет, сама магистраль обещает появиться в 2026-2027 годах. Отмечается, что скорость движения поездов по ВСМ составит около 380 км/ч. В РЖД считают, что возведение магистрали из Петербурга в Нижний Новгород через Москву состоится в 2026, на это потратят порядка 2,3 триллиона рублей.



Идею построения ВСМ между двумя столицами поддержал президент Владимир Путин. Магистраль может упростить вывоз грузов с Урала на Транссибирской магистрали в СЗФО.



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Фото: Piter.TV