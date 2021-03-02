Олеся Малибу написала заявление в полицию на напавшего на нее.

Мужчина попытался задушить российскую модель в московском метро. Об этом в собственном Instagram-аккаунте заявила Олеся Малибу. Девушка рассказала, что инцидент произошел с ней 28 февраля. В тот день мужчина повалил ее на пол платформы "Таганская". Она обвиняет нападавшего в том, что мужчина схватил ее за шею и удерживал в таком положении некоторое время. Малибу заявила, что злоумышленника зовут Перваков Дмитрий Дмитриевич. Модель уточнила, что мужчина преследует ее на протяжении четырех лет.

Мимо пройти не можешь, я тебя спрашиваю? Я шла, никого не трогала, почему ты меня начал бить? Психбольной, тебе надо лечиться, наркоман! Посмотри на свои глаза! Олеся Малибу, ролик в соцсетях

На данный момент по сообщению 32-летней Олеси Малибу, она написала заявление в правоохранительные органы. Манекенщица надеется на то, что мужчину привлекут к ответственности. Также девушка сняла побои и прошла через процедуру медицинского освидетельствования.

Актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии.

Фото и видео: Instagram/monashkao

