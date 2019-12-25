Мужчина попал в полицию за запуск квадрокоптера в Петергофе

Запуск беспилотников на территории музея-заповедника запрещен.

Запуск беспилотника над территорией Нижнего парка в Петергофе обернулся для мужчины задержанием. Как сообщили 6 октября в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне он был задержан нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району. Они прибыли по "тревожому" сигналу из ГМЗ "Петергоф"

Запуск беспилотников на территории государственного музея-заповедника запрещен. Нарушитель задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что Верхний сад в Петергофе намерены отреставрировать. В последний раз ремонтные работы в Верхнем саду производились в 70-х годах прошлого века. В настоящий момент специалисты занимаются реконструкцией исторического коллектора.

Фото: Piter.tv