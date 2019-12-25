В Петергофе планируют отреставрировать Верхний сад

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что Верхний сад в Петергофе намерены отреставрировать. Об этом рассказала замгендиректора ГМЗ "Петергоф" по техническому обслуживанию Ваган Бабаян.
Отмечается, что в последний раз ремонтные работы в Верхнем саду производились в 70-х годах прошлого века. В настоящий момент, специалисты занимаются реконструкцией исторического коллектора.
Можно сказать, что это сердце нашей фонтанной системы: по нему вода поступает в центральную часть Нижнего парка
Ваган Бабаян
Как оказалось, за время эксплуатации коллектор утратил герметичность.
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Фото:Piter.TV
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