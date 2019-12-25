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На железной дороге в Петербурге обнаружили пострадавшего от наезда электропоезда
Сегодня, 13:46
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На железной дороге в Петербурге обнаружили пострадавшего от наезда электропоезда

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Мужчина отвезли в клиническую больницу.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после попадания под колеса электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. 

Инцидент произошел в районе остановочного пункта пост Ковалево. Сообщение в транспортную полицию поступило 12 июля в 10:50. Пострадавшего обнаружил велосипедист, который и вызвал скорую медицинскую помощь. Гражданина госпитализировали в клиническую больницу с множественными ушибами тела.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее мужчина упал с платформы на станции "Броневая". 

Фото: Piter.TV 

Теги: железная дорога, электропоезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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