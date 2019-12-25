Мужчина получил ножом в живот во время конфликта на Невском

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 декабря в Петербурге задержали 24-летнего жителя Воронежской области по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что той ночью задержанный вступил в конфликт с 39-летним петербуржцем у дома №3 на Невском проспекте. Молодой человек перешел со слов к действиям, достав нож и ранив им в живот своего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанным ранением живота. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что вооруженный мужчина напал на студентку в лифте на проспекте Художников.

Фото: Piter.TV