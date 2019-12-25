Вооруженный мужчина напал на студентку в лифте на проспекте Художников

Грабитель отобрал у жертвы мобильный телефон и скрылся.

В Петербурге разыскивают мужчину, который напал на студентку в лифте. Об этом стало известно Piter.TV.

Жертвой грабителя стала 18-летняя девушка. Она рассказала, что в подъезде дома на проспекте Художников на нее набросился неизвестный с ножом и пистолетом. В кабине лифта мужчина запугал жертву, вырвал у нее из рук мобильный телефон Xiaomi Redmi 9 и скрылся.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".

Фото: Piter.TV