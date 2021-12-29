Мужчина показывал гениталии в вагоне метро на "фиолетовой" линии

О произошедшем в полиции узнали от подростка.

16-летняя девушка стала свидетелем того, как неизвестный демонстрировал свои половые органы в вагоне метрополитена Петербурга. Она обратилась к дежурному метрополитена.

Инцидент произошел в первом часу ночи 11-го февраля на "фиолетовой" линии. Мужчина и подросток находились в вагоне электропоезда между станциями "Спортивная" и "Крестовский остров". Предположительно, девушка обратится с заявлением в полицию.

На вид злоумышленнику было около 25-30 лет. Он был в спортивной куртке, черных джинсах и медицинской маске. Сейчас мужчину разыскивают.

Ранее метрополитен Петербурга попросил горожан оставаться дома из-за эпидемиологической ситуации.

Фото: Piter.tv