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Мужчина показывал гениталии в вагоне метро на "фиолетовой" линии
Сегодня, 9:45
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Мужчина показывал гениталии в вагоне метро на "фиолетовой" линии

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О произошедшем в полиции узнали от подростка.

16-летняя девушка стала свидетелем того, как неизвестный демонстрировал свои половые органы в вагоне метрополитена Петербурга. Она обратилась к дежурному метрополитена.

Инцидент произошел в первом часу ночи 11-го февраля на "фиолетовой" линии. Мужчина и подросток находились в вагоне электропоезда между станциями "Спортивная" и "Крестовский остров". Предположительно, девушка обратится с заявлением в полицию.

На вид злоумышленнику было около 25-30 лет. Он был в спортивной куртке, черных джинсах и медицинской маске. Сейчас мужчину разыскивают. 

Ранее метрополитен Петербурга попросил горожан оставаться дома из-за эпидемиологической ситуации. 

Фото: Piter.tv

Теги: извращенец, метро, половые органы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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