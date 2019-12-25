Петербуржец пойдет под суд за плантацию конопли и её сбыт

За время своей преступной деятельности он культивировал более 100 растений и пытался сбыть 20 килограммов марихуаны.

Во вторник, 17 марта, суд Петербурга осудит местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Следствие полагает, что в декабре 2017 петербуржец стал членом группы, занимающейся распространением наркотиков. Мужчина выращивал запрещенные растения в арендованном доме в Курортном районе. В общей сложности он культивировал более 100 растений и пытался сбыть 20 килограммов марихуаны.

В настоящее время, дело о петербургском "фермере" марихуаны рассматривает Сестрорецкий суд.

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Фото:Piter.TV