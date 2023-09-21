Петербуржец хотел подарить краденный в ТЦ ноутбук жене

Мужчина похитил забытый ноутбук. Прокуратура Петербурга занялась делом по статье о краже со значительным ущербом.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне этого года находился в ТРК "Невский" и заметил забытый у банкомата ноутбук. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела пояснил, что обрадовался находке, хотел "перепрошить" ноутбук и подарить жене. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что петербурженка обвиняется в хищении имущества у волонтера.

Видео: прокуратура Петербурга