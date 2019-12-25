Петербурженка обвиняется в хищении имущества у волонтера

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербурженки, которая украла рюкзак у волонтера на соревнованиях по спортивному ориентированию.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае этого года потерпевший был волонтером на соревнованиях по спортивному ориентированию. В это время обвиняемая похитила его рюкзак с личными вещами и одеждой общей суммой около 200 тысяч рублей.

Документы женщина выбросила, а часть украденного оставила себе для личного пользования.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура отсудила 100 тысяч рублей за скользкие ступеньки.

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