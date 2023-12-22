Петербуржец разбил окно BMW, похитил оттуда Iphone и спрятал его под деревом

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что похитил IPhone из чужого автомобиля и спрятал его под деревом. Подробности дела сообщила прокуратура Фрунзенского района.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 января 2024 года 47-летний петербуржец вышел подышать свежим воздухом и увидел автомобиль BMW, припаркованный напротив одного из подъездов д. 29 лит. А по ул. Софийской. Заглянув в салон машины через окно, мужчина увидел IPhone 6S. Обвиняемый хотел разбить стекло машины локтем, но не удалось. Тогда мужчина ключами разбил стекло правой передней двери и вытащил смартфон.

После этого обвиняемый решил спрятать телефон и забрать его, когда уляжется шум. Мужчина закопал IPhone под деревом у входа в сквер между д. 22 корп. 4 и д. 22 корп. 5 по ул. Белы Куна и пошел спать. Утром 19 января 2024 года обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которым признался, куда закопал смартфон.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: прокуратура Петербурга