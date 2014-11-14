Мужчину застали за кражей велосипеда в парадной в Петербурге

Какую меру пресечения ему избрали — пока не известно.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже велосипедов. Мужчина пытался перекусить трос у велосипеда в парадной. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, мужчину можно было увидеть в Кировском, Красносельском или Адмиралтейском районах.

У 38-летнего задержанного есть более пяти судимостей. В последний раз ему назначили срок лишения свободы за кражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском СИЗО педофил назвал имя еще одной своей жертвы. Расследование ведется с ноября прошлого года.

Фото: Piter.TV