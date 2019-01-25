Пенсионер погиб во время ДТП на Пулковском шоссе

Скончался пожилой водитель иномарки Chevrolet. Еще два человека пострадали.

В пятницу, 9 декабря,, в аварии на скользком и заснеженном Пулковском шоссе погиб в ДТП водитель. Об этом сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

На дороге столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. За рулем американской иномарки находился 82-летний пенсионер, он погиб на месте ДТП от полученных травм. Во второй машине находились 32-летний водитель-мигрант и пассажир. Они попали в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 57-летний водитель.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор