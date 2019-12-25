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В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 57-летний водитель
Сегодня, 11:51
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В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 57-летний водитель

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Автомобилист на справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

В пятницу, 9 декабря, в Гатчинском районе произошла автомобильная авария, в которой погиб житель Ленобласти. На автодороге  "Пустошка – Вырица" водитель машины "Дэу Нексия" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с машиной "Форд Транзит". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Владелец иномарки  "Дэу Нексия" погиб на месте аварии. Ему было 57 лет. Второй водитель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, вырица, гибдд, смертельное дтп, столкнулись две машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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