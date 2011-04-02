Мужчина погиб при пожаре в однушке на проспекте Славы

С огнем боролись 20 спасателей и четыре единицы техники.

Утром 7 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. В 6 часов утра в доме на проспекте Славы загорелась однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, огонь охватил обстановку на площади 4 квадратных метра. Прибывшие на место спасатели устранили возгорание в 06:30. Пожар тушили 20 человек и четыре единицы техники.

Из квартиры эвакуировали и передали медикам мужчину. Как сообщил источник в экстренных службах, пострадавшим оказался 81-летний пенсионер. Он умер в машине скорой помощи. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV