Спасатели сняли с Большеохтинского моста влюбленную пару – видео

Молодые люди решили устроить себе экстремальную прогулку.

Вечером 6 сентября петербургские спасатели снимали с Большеохтинского моста влюбленную пару. Молодые люди решили устроить себе экстремальное свидание и прогуляться по арке одного из пролетов. В сети появилось видео спасательной операции.

Сотрудников МЧС и полицию вызвали очевидцы. Чтобы спустить экстремалов на землю, спасателям даже пришлось использовать трос. С реки за спасательной операцией следила полиция. Молодые люди благополучно спустились вниз.

Ранее петербургские тиктокеры объявили войну электросамокатам.

Видео: Telegram / "Мегаполис"