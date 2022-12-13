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Петербуржец погиб при возгорании своего дома в Ленобласти
Сегодня, 9:05
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Петербуржец погиб при возгорании своего дома в Ленобласти

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Трп обнаружили во время разбора завалов.

Во вторник, 23 мая, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в СНТ Грузино-4 Всеволожского района Ленобласти горит частный дом, внутри которого находится мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда установлено, что пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме с мансардой. В ходе тушения возгорания и разбора завалов обнаружен обгоревший труп 69-летнего владельца дома.

Труп направлен в морг на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что в СНТ "Красный треугольник" сгорел дачный домик.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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