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В СНТ "Красный треугольник" сгорел дачный домик
Сегодня, 16:57
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В СНТ "Красный треугольник" сгорел дачный домик

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Пламя уничтожило здание площадью 12 квадратных метров.

В Красносельском районе произошел пожар. В "Красный треугольник" на Калиновой улице, 1, вспыхнул дачный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Свидетели случившегося позвонили в "112" в 15:55. В это время огонь распространился по всему дому. Пламя уничтожило деревянное здание.

Пожар тушили 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 44 минуты. 

Сведения о пострадавших не поступали.
                  
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга вырос борщевик.

Фото: Piter.tv

Теги: дачным дом, калиновая улица, снт красный треугольник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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