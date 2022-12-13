В СНТ "Красный треугольник" сгорел дачный домик

Пламя уничтожило здание площадью 12 квадратных метров.

В Красносельском районе произошел пожар. В "Красный треугольник" на Калиновой улице, 1, вспыхнул дачный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Свидетели случившегося позвонили в "112" в 15:55. В это время огонь распространился по всему дому. Пламя уничтожило деревянное здание.

Пожар тушили 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 44 минуты.

Сведения о пострадавших не поступали.



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Фото: Piter.tv