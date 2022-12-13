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В центре Петербурга вырос борщевик

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При обнаружении этого растения в городе необходимо обращаться в комитет по благоустройству.

Петербуржцы обнаружили борщевик Сосновского на Невском проспекте. Опасное растение выросло около церкви Петрикирхе. Об этом сообщили в группе "Петербург – город перемен" в соцсети "ВКонтакте".

Борщевик нельзя трогать без перчаток. Он вызывает сильные ожоги, которые долго заживают. Смертельно опасно брать растение в рот. В случае аллергии на пыльцу борщевика, вырастает риск возникновения отека гортани и летального исхода при асфиксии.

Добавим, что борщевик быстро распространяется, а вывести его крайне трудно. Сообщать о зарослях растения или их зачатках нужно в комитет по благоустройству Петербурга.

Родителям важно показать детям изображения опасного растения и объяснить младшему поколению, что трогать, рвать и брать в рот этот вид опасно.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге установили арт-объекты, посвященные "Зениту".

Видео: ВКонтакте / Петербург – город перемен

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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