Мужчина мог поджечь себя у ТРК "Галерея" из-за проигрыша в суде

Дочь пострадавшего связывает происшествие в центре Петербурга с неудачами в суде.

Пенсионер предпринял попытку поджога себя на Лиговском проспекте из-за проигрыша в суде. Такую версию причины произошедшего выдвинула дочь пострадавшего. Как оказалось, он делает это уже не в первый раз, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В марте 2020 71-летний петербуржец также оказался в огне у станции метро "Лиговский проспект," мужчину удалось спасти. После этого его поместили на 10 суток в психиатрическую больницу с дальнейшей постановкой на учет в ПНД. Дочь пострадавшего считает, что такие действия ее отца могут быть связаны с неудачей в судебном разбирательстве: мужчина проиграл Арбитражные суды по аренде торговых помещений, расположенных у станции метро "Лиговский проспект".

Напомним, 7 октября около 17 часов на площади у ТРК "Галерея" загорелся пенсионер. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с 45% ожогами тела. На момент прибытия спасателей он находился без сознания. У мужчины на груди была табличка с упоминанием президента РФ и его дня рождения.

Видео: Piter.TV