Мужчина поджёг дверь бывшей жены в квартире на Мойке

После задержания подозреваемому стало плохо, его госпитализировали.

В ночь на вторник, 25 января, в полицию обратилась 35-летняя петербурженка, которая заявила, что её бывший муж поджёг входную дверь её квартиры в доме на набережной реки Мойки. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в 1:30 правоохранители задержали по "горячим следам" задержали 51-летнего подозреваемого.

Мужчине стало плохо сразу после задержания: он был доставлен в Елизаветинскую больницу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти во время пожара погибла пенсионерка из соседней квартиры.

Фото: Piter.TV