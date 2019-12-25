Пострадавший от взрыва во Всеволожском районе подорвался на снаряде 1918 года

Установлено, что 35-летний пострадавший прибыл с друзьями в лес, чтобы справлять день рождения с палатками.

В среду, 19 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесном массиве у деревни Елизаветинка Всеволожского района произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Подробности о произошедшем стали известны Piter.TV.

Установлено, что 35-летний пострадавший прибыл с друзьями в лес, чтобы справлять свой день рождения с палатками. Компания разожгла костёр. Взрыв произошёл, когда именинник стоял и грелся у огня. Никто из компании не бросал в костёр каких-ибо взрывчатых веществ.

По результатам осмотра ИТГ ИТО ОМОН ГУ Росгвардии обнаружены осколки взрывателя финского производства от артиллерийского снаряда образца 1918 года. Они направлены на утилизацию.

Пострадавший доставлен в больницу с осколочным ранением правого коленного сустава, открытым внутрисуставным переломом обеих костей правой голени со смещением отломков, осколочным ранением в области нижней челюсти слева, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что электричка сбила автомобиль в Пушкине.

Фото: Piter.TV