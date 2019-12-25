Мужчина пострадал от взрыва в Ленобласти

Пострадавший был госпитализирован.

Мужчина подорвался на неизвестном предмете в лесу у деревни Елизаветинка во Всеволожском районе. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

По предварительным данным, пострадавший получил осколочные ранения лица и правой ноги. Он был госпитализирован.

На место прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV