Мужчина пострадал от взрыва в Ленобласти

Мужчина подорвался на неизвестном предмете в лесу у деревни Елизаветинка во Всеволожском районе. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-каналы.
По предварительным данным, пострадавший получил осколочные ранения лица и правой ноги. Он был госпитализирован.
На место прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося уточняются.
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Фото: Piter.TV
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