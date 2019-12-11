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В комитете по животному миру Ленобласти опровергли новость о медведе, загрызшем грибника
Сегодня, 16:38
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В комитете по животному миру Ленобласти опровергли новость о медведе, загрызшем грибника

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Если бы трагедия действительно случилась в Ленинградской области, к её расследованию уже давно привлекли бы профильные структуры.

Новость о гибели грибника, ногу которого якобы отгрыз медведь, оказалась   фейком. Информацию опровергли комитета по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира 47-ого региона, пишет spb.aif.ru.

Напомним, в соцсетях распространили информацию о том, что встреча с диким животным произошла в Ломоносовском районе. Также было выложено жуткое фото с изображением распростёртого тело человека.

В ведомстве отметили, что фотография появляется в Сети уже около трёх лет: предполагается, что кадр сделан на Дальнем Востоке. Если бы трагедия действительно случилась в Ленинградской области, к её расследованию уже давно привлекли бы профильные структуры.

В правдивости истории засомневались и подписчики ВК-сообщества "Мы ломоносовцы". Местные жители скептически отнеслись к тому, что инцидент произошёл в их районе.

Ранее мы сообщили о том, что за прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти в ДТП погибли два лося.

Фото: Pxhere

 

Теги: дикие животные, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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