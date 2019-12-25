Подозреваемый не захотел сдаваться полиции.

Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в правоохранительных органах по региону. Эксперты уточнили, что полиция прибыла на место для того, чтобы задержать человека, который подозревается в убийстве. Инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района.

Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя полиция Дагестана

На данный момент отмечается, что в результате подрыва гранаты никто из силовиков не пострадал.

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Фото: Piter.tv