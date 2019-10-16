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В Дагестане выявили 5 случаев заражения сибирской язвой
Сегодня, 14:12
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В Дагестане выявили 5 случаев заражения сибирской язвой

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Еще 26 человек, в том числе 7 детей, находятся под медицинским наблюдением.

В Дагестане зарегистрирована вспышка сибирской язвы.

РИА Новости сообщает, что в Дагестане в больнице под наблюдением медиков находятся 5 жителей села Какамахи. На их коже есть проявления сибирской язвы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Заболевшие заразились во время убоя и разделки больных животных. Сейчас в селе проводятся все необходимые эпидмероприятия. Установлены все люди, которые соприкасались с мясом больных животных. Всего 26 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, находятся под медицинским наблюдением.

Оставшееся мясо и шкуры зараженных животных утилизированы должным образом.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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