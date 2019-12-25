Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом дела

Полиция разыскивает москвича, подобравшего чужие деньги.

Мужчина подобрал полмиллиона рублей на улице и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили журналисты АГН "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным оперативников, житель столицы случайно обнаружил на улице полмиллиона рублей. Позже выяснилось, что средства выронил другой человек. Позже пострадавший обратился к представителям закона. Он сообщил, что выбрасывал мусор и нечаянно выронил из кармана 535 тысяч. По камерам наружного наблюдения он установил, что деньги себе забрал мужчина, который скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас "удачливый" мужчина проходит по делу о краже. Подозреваемый объявлен в розыск.

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Фото: Piter.tv