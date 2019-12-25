Мужчина подарил петербурженке подарок, начиненный наркотиками

Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 еще не решен.

Ночью во вторник, 8 сентября, инспекторам ДПС по Центральному району пришлось погоняться за "Киа Рио", водитель которой не захотел останавливаться после требования и попытался скрыться.

29-летняя девушка пыталась скрыться, однако инспекторы смогли задержать автомобиль у дома 62 по ул. Черняховского. В салоне находился 21-летний парень, который, по словам девушки, подарил ей плюшевое сердце. В ходе досмотра были найдены колбы, телефон, трубочки, пакетики с порошком бежевого цвета (предположительно "соль").

Водитель и пассажир были задержаны по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). От медицинского освидетельствования водитель отказалась.

Почему инспекторы ДПС решили остановить автомобиль изначально, не уточняется.

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Фото: vk.com/dorinspb