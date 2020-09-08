На Белградской улице столкнулись две иномарки

От удара в "Вольво" сработали подушки безопасности.

Вечером во вторник, 8 сентября, в районе железнодорожной платформы "Слава" на Белградской улице произошло ДТП.

По предварительной информации, молодой водитель на иномарке, выезжая с Альпийского переулка, на котором организовано одностороннее движение, не предоставил преимущества встречной "Вольве", избежать столкновения не удалось. От удара подушки безопасности в иномарке сработали подушки безопасности. Редакция Piter.TV получила видеозапись с места аварии.

Ранее мы писали, что на Волхонском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Видео: Piter.TV