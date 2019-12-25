На Волхонском шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл

Мотоциклиста доставили в больницу.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 8 сентября около 17:23 на Волхонском шоссе у дома №111 произошло ДТП.

Сообщается, что 27-летний водитель на "Рено Логан", совершая разворот, не пропустил мотоцикл "Хонда" под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии водитель мотоцикла получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ранее мы писали, что маршрутка сбила пешехода на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV