Мужчина в состоянии опьянения грозился взорвать ресторан на Невском проспекте

Хулигана из заведения вывели полицейские.

Посетитель ресторана в Центральном районе закрылся в туалете и угрожал взорвать заведение. Инцидент произошел ночью 16-го марта, узнал Piter.tv.

Менеджер ресторана вызвал полицию. Правоохранители открыли дверь и вывели хулигана. Им оказался 41-летний житель Липецкой области. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении полиции в отношении злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве. Опасных предметов и устройств в ресторане не обнаружили.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полиция задержала лжеминера, который грозился взорвать автомойку в Петербурге.

Фото: Piter.tv