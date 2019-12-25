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Мужчина в состоянии опьянения грозился взорвать ресторан на Невском проспекте
Сегодня, 14:31
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Мужчина в состоянии опьянения грозился взорвать ресторан на Невском проспекте

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Хулигана из заведения вывели полицейские.

Посетитель ресторана в Центральном районе закрылся в туалете и угрожал взорвать заведение. Инцидент произошел ночью 16-го марта, узнал Piter.tv.

Менеджер ресторана вызвал полицию. Правоохранители открыли дверь и вывели хулигана. Им оказался 41-летний житель Липецкой области. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении полиции в отношении злоумышленника  составили протокол о мелком хулиганстве. Опасных предметов и устройств в ресторане не обнаружили. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полиция задержала лжеминера, который грозился взорвать автомойку в Петербурге. 

Фото: Piter.tv

Теги: ресторан, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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