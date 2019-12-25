Мужчина залез через окно в кабинет заведующего медучреждения на проспекте Культуры

Мужчина проник в кабинет заведующего медицинским учреждением на проспекте Культуры, злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Заявление в полицию поступило 15 сентября. Гражданка сообщила о том, что по кабинету заведующего ходит посторонний человек, в то время как глава медучреждения уехал 14 сентября и закрыл кабинет на ключ.
Полицейские установили, что 30-летний мужчина пробрался по решеткам в кабинет, где похитил мобильный телефон стоимостью 11 тыс. рублей. Он давно присматривался к открытым окнам. Телефон вернули владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на кражу, его задержали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный мужчина открыл стрельбу возле жилого дома на Просвещения.
Фото: Piter.TV
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