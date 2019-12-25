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Мужчина залез через окно в кабинет заведующего медучреждения на проспекте Культуры
Сегодня, 10:58
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nadezhda_sib

Мужчина залез через окно в кабинет заведующего медучреждения на проспекте Культуры

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Как выяснилось, злоумышленник давно присматривался к открытым окнам.

Мужчина проник в кабинет заведующего медицинским учреждением на проспекте Культуры, злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию поступило 15 сентября. Гражданка сообщила о том, что по кабинету заведующего ходит посторонний человек, в то время как глава медучреждения уехал 14 сентября и закрыл кабинет на ключ.

Полицейские установили, что 30-летний мужчина пробрался по решеткам в кабинет, где похитил мобильный телефон стоимостью 11 тыс. рублей. Он давно присматривался к открытым окнам. Телефон вернули владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на кражу, его задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный мужчина открыл стрельбу возле жилого дома на Просвещения. 

Фото: Piter.TV

Теги: кабинет, кража, открытое окно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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