В США мужчине удалось выиграть битву с аллигатором в воде.

Мужчина пережил нападение аллигатора и снял его на видео. Ролик опубликовали журналисты из WSLS-TV. Они объяснили, что схватка человека с хищником произошла на территории американского штата Северная Каролина. Рептилия напала на каяк в озере Ваккамау.

Мне показалось, что слева прыгнула рыба...Оказалось, это была не рыба. Я разглядел голову аллигатора, когда до него оставалось около метра. И все, времени реагировать не было Питер Джойс, очевидец

Американец рассказал, что аллигатор ударил лодку, от чего каяк опрокинулся. Рядом с местом аварии росло дерево. Мужчина успел схватиться за него и перевернуть каяк обратно. После этого он уплыл. Хищник не стал преследовать жертву. Джойс предположил, что крокодил защищал свое гнездо. Он напомнил, что в мае у аллигеторов начинается брачный период, а в июне они отклвадывают яйца.

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Видео: WSLS-TV