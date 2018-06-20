В кафе на Ваське мужчину избили до перелома ребер и разрыва селезенки

Потерпевший поступил в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь с 15 на 16 апреля в кафе-шаверме на Васильевском острове произошла драка между двумя молодыми людьми. В результате одного из участников конфликта доставили в травмпункт Мариинской больницы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 10-го ребра и разрыв селезенки. О случившемся медики рассказали правоохранителям.

Вечером 16 апреля подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства случившегося уточняются. Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV