Петербуржцы: на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину

Во вторник, 16 апреля, на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел во дворах на Гражданском проспекте, 118.
На Гражданском проспекте 118 во дворах. 3-е мужчин (алкашей) напали на глухонемую женщину
сказано в сообщении
В итоге у пострадавшей ножевое ранение в правую руку. Кроме того, друг петербурженки попытался вступиться и был избил. У мужчины перелом носа. Причины, по которым три горожанина в алкогольном опьянении напали устанавливаются.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают полицейские.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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