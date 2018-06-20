Петербуржцы: на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину

У петербурженки ножевое ранение в правую руку.

Во вторник, 16 апреля, на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел во дворах на Гражданском проспекте, 118.

На Гражданском проспекте 118 во дворах. 3-е мужчин (алкашей) напали на глухонемую женщину сказано в сообщении

В итоге у пострадавшей ножевое ранение в правую руку. Кроме того, друг петербурженки попытался вступиться и был избил. У мужчины перелом носа. Причины, по которым три горожанина в алкогольном опьянении напали устанавливаются.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают полицейские.

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Фото:дтп и чп петербург/вк