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Петербуржцы: на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину
Сегодня, 22:45
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину

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У петербурженки ножевое ранение в правую руку.

Во вторник, 16 апреля, на Гражданском проспекте три алкаша напали на глухонемую женщину. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел во дворах на Гражданском проспекте, 118. 

На Гражданском проспекте 118 во дворах. 3-е мужчин (алкашей) напали на глухонемую женщину

сказано в сообщении

В итоге у пострадавшей ножевое ранение в правую руку. Кроме того, друг петербурженки попытался вступиться и был избил. У мужчины перелом носа. Причины, по которым три горожанина в алкогольном опьянении напали устанавливаются.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают полицейские. 

Ранее мы сообщали о том, что Московский суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в петербургском метро

Фото:дтп и чп петербург/вк

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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