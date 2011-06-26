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Мужчина открыл стрельбу в храме на Пискаревском проспекте в Петербурге
Сегодня, 20:51
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Мужчина открыл стрельбу в храме на Пискаревском проспекте в Петербурге

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Обошлось без пострадавших.

В четверг вечером, 9 июня, мужчина открыл стрельбу в храме на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел на цокольном этаже церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. О происшествии полиции сообщил сторож. Известно, что 54-лентий мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, пострадал только сам стрелявший — его с ранением увезли в Елизаветинскую больницу.

Сейчас личность стрелка устанавливается, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что для поиска стрелков на KIA объявили план "перехват" в центре Петербурга. Стрелявший в квартире мужчина скрылся на синей иномарке.

Фото: Piter.tv

Теги: пискаревский проспект, стрельба, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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