Петербуржец отказался здороваться и получил удары ножом

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Петербуржец получил удары ножом за то, что отказался здороваться. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Василеостровского района.

Житель Петербурга обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружий).

По версии следствия, 14 февраля 2024 года обвиняемый, находясь в парадной дома по 17-ой линии В.О. два раза ударил мужчину перочинным ножом в живот, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

Потерпевший пояснил, что конфликт произошел из-за того, что он грубо отказался здороваться с подсудимым.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге мобилизованный получил 12 лет колонии за убийство беременной девушки.

Фото: unsplash