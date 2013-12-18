Петербуржец получил 4 года строгого режима за сбыт наркотиков в Колпино

Мужчина осужден за незаконный сбыт наркотических средств.

Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне мужчина приобрел с целью сбыта смесь, содержащую наркотические средства, общей массой 0,3 грамма, которую оставил напротив дома по в Колпино.

Суд назначил наказание в виде 4 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков.

Фото: pxhere