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Петербуржец получил 4 года строгого режима за сбыт наркотиков в Колпино
Сегодня, 15:16
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 4 года строгого режима за сбыт наркотиков в Колпино

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Мужчина осужден за незаконный сбыт наркотических средств.

Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне мужчина приобрел с целью сбыта смесь, содержащую наркотические средства, общей массой 0,3 грамма, которую оставил напротив дома по в Колпино.

Суд назначил наказание в виде 4 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков.

Фото: pxhere

Теги: наркотики, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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