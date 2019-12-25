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Мужчина ограбил продавца ювелирного магазина на Комендантском
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Мужчина ограбил продавца ювелирного магазина на Комендантском

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На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 175 сантиметров, глаза голубые, смуглый цвет лица. Был одет в голубую ветровку, темные штаны и кепку.

Неизвестный в медицинской маске ограбил продавца ювелирного магазина на Комендантском проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина в воскресенье, 10 июля, зашел в магазин около восьми часов вечера под видом покупателя. Он попросил 20-летнюю девушку-консультанта показать золотые серьги с бриллиантами, после этого выхватил их и скрылся. Стоимость украшения составила около 120 тысяч рублей.

На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 175 сантиметров, глаза голубые, смуглый цвет лица. Был одет в голубую ветровку, темные штаны и кепку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемого разыскивает полиция.

На выходных мошенники развели пенсионерку из Купчино на 800 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: комендантский проспект, кража, ювелирный магазин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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